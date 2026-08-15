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T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

16-08-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

11.02.2026

Sayı: 2024/174 Esas 

Adana ili Karaisalı ilçesi Kocaveliler mahallesinde bulunan 275 ada 10 parsel (Eski 8 parsel) numaralı taşınmazdaki 2/32 oranındaki hisse sahibi olan Hüseyin'in yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur. 

#İlangovtr Basın no ILN02401170