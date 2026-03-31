T.C. KARAİSALI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Emirali Mevkii, 0 Ada, 259 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 19.000,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Emirali Mevkii, 0 Ada, 198 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi, Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 6.400,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 0 Ada, 407 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi, Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 2.366,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.466.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:27

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Köy civarı Mevkii, 0 Ada, 320 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi. Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 14.800,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:43

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Elma Deresi Mevkii, 0 Ada, 395 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi Gökhasanlı Mevkii Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 3.400,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:43

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Emirali Mevkii, 0 Ada, 225 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi, Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 4.000,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:23

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Gömüklü Mevkii, 0 Ada, 44 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi, Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 36.100,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.635.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:23

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Emirali Mevkii, 0 Ada, 199 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi. Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 2.100,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 525.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:37

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Gömüklü Mevkii, 0 Ada, 58 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi. Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 10.500,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.675.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:37

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Gömüklü Mevkii, 0 Ada, 92 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mevkii Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 4.000,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:09

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Elma Deresi Mevkii, 0 Ada, 275 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı, Gökhasanlı Mahallesi, Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 6.600,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:09

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Elma Deresi Mevkii, 0 Ada, 291 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi, Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 13.000,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:38

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karaisalı İlçe, GÖKHASANLI Mahalle/Köy, Elma Deresi Mevkii, 0 Ada, 292 Parsel sayılı taşınmaz.

Adresi : Adana İli, Karaisalı İlçesi, Gökhasanlı Mahallesi. Karaisalı / ADANA

Yüzölçümü : 8.700,00 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.175.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 14:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:38

23/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.