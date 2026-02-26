T.C. KARAİSALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sn: Dahili Davalı UMUT ALTUNOK(T.C : 161....914 İsa Ve Selver’den olma, 03/11/1983 doğumlu)

Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2024/33 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Adana İli Karaisalı İlçesi Ömerli Mahallesi 534 ada 36 parsel, 534 ada 91parsel, 535 ada 5 parsel, 540 ada 2 parsel sayılı taşınmazlarda tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Duruşma Günü: 15/04/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.