T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/65
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/05/2026 günü saat: 09:00 'dur.
|DOSYA NO
|MAH/KÖY VE MEVKİİ
|ADA
|PARSEL NO
|DAVALILAR- ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|CİNSİ
|2026/65
|Karaman ili Ayrancı ilçesi Divle köyü
|144
|7
|Cuma Öz, Dursun Gündüz,Mesut Öz,Hatice Güney, Nafi Öz
|9,00 m2 mülkiyet, 353,94 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/66
|Karaman ili Ayrancı İlçesi Kıraman Köyü
|110
|41
|Salim Kayalı, Süleyman Kayalı
|71,47 m2. İrtifak
|TARLA
|2026/67
|" "
|110
|69
|İbrahim Erdaş, Ümmü Kıraman,Süleyman Bozdemir, Durmuş Bozdemir, Saliha Bozdemir, Halil Bozdemir, Ayşe Bozdemir, Gürsel Bozdemir, Yağmur Bozdemir, Mehmet Bozdemir, Neşe Bozdemir, Vedat Bozdemir
|28,24 m2. İrtifak
|TARLA
|2026/68
|" "
|114
|50
|Elif Nur Zenginli, Musa Çağlıyan, Zeynep İnal, Memiş Çağlıyan, Arzı Sağkaya, Fadim Çağlıyan,Eşref Çağlıyan, Şengül Şakoğlu, Samet Önde
|8,89 m2Mülkiyet, 1294,47 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/71
|" "
|114
|76
|Edibe Çukur,Nebahat Halıcı, Hatice Karadağ,Ayser Çukur, Mustafa Aksu, Yeşim Aksu, Yaşar Aksu, Derya Batı, Ayşe Demet Zengin, Abdil Deniz Aksu, Halis Aksu, Firdevs Şahin, Nehibe Çukur, Recep Çukur
|767,45 m2 İrtifak
|TARLA
|206/72
|Karaman ili Ayrancı ilçesi Berendi Köyü
|101
|3
|Ali Karabay, Fadime Karabay,Bahar Karabay,Hatice Ezeroğlu, Ayşe Çukurkuyu, Mediha Bilgi, Döndü Karabay,Meryem Söbücovalı, Süleyman Karabay
|692,75 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/73
|" "
|101
|14
|Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı, Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı ,
|674,32 m2. İrtifak
|TARLA
|2026/74
|" "
|101
|244
|Ender Özenoğlu, Üzeyir Özenoğlu, İsmihan Özenoğlu,Zafer Özenoğlu, Muharrem Özenoğlu, Süleyman Özenoğlu, Sabri Özenoğlu, Zaferan Özenoğlu. Mahmut Özenoğlu, Guddusi Özenoğlu. Ümmühani Aydın, Mehmet Özenoğlu, Ali Özenoğlu, Leyla Özenoğlu, Asude Yumşak,Kemal Özenoğlu, Tuğçe Özenoğlu, Emine Uçar
|10,58 m2 Mülkiyet, 552,73 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/75
|" "
|122
|7
|Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı,Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı
|19,25 m2 mülkiyet,542,28 İrtifak
|TARLA
|2026/76
|" "
|122
|11
|Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı,Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı
|8,31 m2Mülkiyet, 847,11 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/77
|" "
|122
|13
|Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı,Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı
|20,30 m2 Mülkiyet, 331,51 m2. İrtifak
|TARLA
|2026/78
|" "
|124
|4
|Mustafa Ezeroğlu
|8,31 m2 mülkiyet,745,12 m2 irtifak
|TARLA
|2026/79
|" "
|144
|5
|Mustafa Yumuşak, Hasibe Yumuşak, Bedia Yıldırım, Adem Yumuşak, Arif Yumuşak
|58,57 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/80
|" "
|144
|6
|Ender Özenoğlu, Üzeyir Özenoğlu, İsmihan Özenoğlu, Zafer Özenoğlu, Muharrem Özenoğlu, Süleyman Özenoğlu, Sabri Özenoğlu, Zaferan Özenoğlu. Mahmut Özenoğlu, Guddusi Özenoğlu. Ümmühani Aydın, Mehmet Özenoğlu, Ali Özenoğlu, Leyla Özenoğlu, Asude Yumşak, Kemal Özenoğlu, Tuğçe Özenoğlu, Emine Uçar
|13,17 m2 Mülkiyet, 305,22 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/81
|" "
|187
|54
|Ayşe Büyüksoylu, Mehmet Büyüksoylu, Hüseyin Büyüksoylu, Esma Balcılar, Abdurrahman Hilmi Balcılar, Süveyda Balcılar, Mehmet Fatih Balcılar, Ahlmet Necip Balcılar, Musa Mahir Balcılar, Sahime Tombak, Hacı Ahmet Büyüksoylu ,Ayşeana Pala, Sıddıka Büyüksoylu, Semra Sağlam, Fatih Büyüksoylu, Fadime Sarpkaya, Saniye Korkmaz, Şahin Korkmaz, Şakir Korkmaz, Rafet Büyüksoylu, Elife Büyüksoylu, Ümmügülsüm Bayır, Asiye Yazıcı, Yusuf Büyüksoylu,Nihadiye Karaevli, Ayşe Akgün, Sabriye Büyüksoylu,Habib Büyüksoylu,Hatice Yıldırım, Ümigülsüm Büyüksoylu,Sami Büyüksoylu, Elif Büyüksoylu, Talha Büyüksoylu,, Ümmügülsüm Akgün, Semun Büyüksoylu, Ali Büyüksoylu, Ayşe Büyüksoylu, Mehmet Büyüksoylu, Arzı Akbel, Edibe Karaevli, Sahabiye Akbel, Nazmi Akbel, Şefika Arpacı, Durmuş Akbel, Ebuzel Akbel, Seyit Akbel, Sema Arpacı, Kazım Büyüksoylu, Ahmet Büyüksoylu, Urufya Peynirci, Uzeyfe Peynirci, Hatice Peynirci, Hatice Peynirci, Emine Peynirci, Ali Peynirci, Mehmet peynirci, Ayşe Salbur, Mustafa Peynirci,Fadimana Küzküncük, Cennet Büyüksoylu,
|730,94 m2 İrtifak
|TARLA
|2026/82
|" "
|187
|47
|Saniye Eker
|1202,53 m2 İrtifak
|TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.