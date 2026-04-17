T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/05/2026 günü saat: 09:00 'dur.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2026/65 Karaman ili Ayrancı ilçesi Divle köyü 144 7 Cuma Öz, Dursun Gündüz,Mesut Öz,Hatice Güney, Nafi Öz 9,00 m2 mülkiyet, 353,94 m2 İrtifak TARLA 2026/66 Karaman ili Ayrancı İlçesi Kıraman Köyü 110 41 Salim Kayalı, Süleyman Kayalı 71,47 m2. İrtifak TARLA 2026/67 " " 110 69 İbrahim Erdaş, Ümmü Kıraman,Süleyman Bozdemir, Durmuş Bozdemir, Saliha Bozdemir, Halil Bozdemir, Ayşe Bozdemir, Gürsel Bozdemir, Yağmur Bozdemir, Mehmet Bozdemir, Neşe Bozdemir, Vedat Bozdemir 28,24 m2. İrtifak TARLA 2026/68 " " 114 50 Elif Nur Zenginli, Musa Çağlıyan, Zeynep İnal, Memiş Çağlıyan, Arzı Sağkaya, Fadim Çağlıyan,Eşref Çağlıyan, Şengül Şakoğlu, Samet Önde 8,89 m2Mülkiyet, 1294,47 m2 İrtifak TARLA 2026/71 " " 114 76 Edibe Çukur,Nebahat Halıcı, Hatice Karadağ,Ayser Çukur, Mustafa Aksu, Yeşim Aksu, Yaşar Aksu, Derya Batı, Ayşe Demet Zengin, Abdil Deniz Aksu, Halis Aksu, Firdevs Şahin, Nehibe Çukur, Recep Çukur 767,45 m2 İrtifak TARLA 206/72 Karaman ili Ayrancı ilçesi Berendi Köyü 101 3 Ali Karabay, Fadime Karabay,Bahar Karabay,Hatice Ezeroğlu, Ayşe Çukurkuyu, Mediha Bilgi, Döndü Karabay,Meryem Söbücovalı, Süleyman Karabay 692,75 m2 İrtifak TARLA 2026/73 " " 101 14 Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı, Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı , 674,32 m2. İrtifak TARLA 2026/74 " " 101 244 Ender Özenoğlu, Üzeyir Özenoğlu, İsmihan Özenoğlu,Zafer Özenoğlu, Muharrem Özenoğlu, Süleyman Özenoğlu, Sabri Özenoğlu, Zaferan Özenoğlu. Mahmut Özenoğlu, Guddusi Özenoğlu. Ümmühani Aydın, Mehmet Özenoğlu, Ali Özenoğlu, Leyla Özenoğlu, Asude Yumşak,Kemal Özenoğlu, Tuğçe Özenoğlu, Emine Uçar 10,58 m2 Mülkiyet, 552,73 m2 İrtifak TARLA 2026/75 " " 122 7 Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı,Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı 19,25 m2 mülkiyet,542,28 İrtifak TARLA 2026/76 " " 122 11 Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı,Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı 8,31 m2Mülkiyet, 847,11 m2 İrtifak TARLA 2026/77 " " 122 13 Ali Boyalı, Yusuf Boyalı,Elif Boyalı,Yunus Boyalı,Bilal Boyalı, Fadime Söbücovalı, Ümmügülsüm Boyalı, Uğur Boyalı 20,30 m2 Mülkiyet, 331,51 m2. İrtifak TARLA 2026/78 " " 124 4 Mustafa Ezeroğlu 8,31 m2 mülkiyet,745,12 m2 irtifak TARLA 2026/79 " " 144 5 Mustafa Yumuşak, Hasibe Yumuşak, Bedia Yıldırım, Adem Yumuşak, Arif Yumuşak 58,57 m2 İrtifak TARLA 2026/80 " " 144 6 Ender Özenoğlu, Üzeyir Özenoğlu, İsmihan Özenoğlu, Zafer Özenoğlu, Muharrem Özenoğlu, Süleyman Özenoğlu, Sabri Özenoğlu, Zaferan Özenoğlu. Mahmut Özenoğlu, Guddusi Özenoğlu. Ümmühani Aydın, Mehmet Özenoğlu, Ali Özenoğlu, Leyla Özenoğlu, Asude Yumşak, Kemal Özenoğlu, Tuğçe Özenoğlu, Emine Uçar 13,17 m2 Mülkiyet, 305,22 m2 İrtifak TARLA 2026/81 " " 187 54 Ayşe Büyüksoylu, Mehmet Büyüksoylu, Hüseyin Büyüksoylu, Esma Balcılar, Abdurrahman Hilmi Balcılar, Süveyda Balcılar, Mehmet Fatih Balcılar, Ahlmet Necip Balcılar, Musa Mahir Balcılar, Sahime Tombak, Hacı Ahmet Büyüksoylu ,Ayşeana Pala, Sıddıka Büyüksoylu, Semra Sağlam, Fatih Büyüksoylu, Fadime Sarpkaya, Saniye Korkmaz, Şahin Korkmaz, Şakir Korkmaz, Rafet Büyüksoylu, Elife Büyüksoylu, Ümmügülsüm Bayır, Asiye Yazıcı, Yusuf Büyüksoylu,Nihadiye Karaevli, Ayşe Akgün, Sabriye Büyüksoylu,Habib Büyüksoylu,Hatice Yıldırım, Ümigülsüm Büyüksoylu,Sami Büyüksoylu, Elif Büyüksoylu, Talha Büyüksoylu,, Ümmügülsüm Akgün, Semun Büyüksoylu, Ali Büyüksoylu, Ayşe Büyüksoylu, Mehmet Büyüksoylu, Arzı Akbel, Edibe Karaevli, Sahabiye Akbel, Nazmi Akbel, Şefika Arpacı, Durmuş Akbel, Ebuzel Akbel, Seyit Akbel, Sema Arpacı, Kazım Büyüksoylu, Ahmet Büyüksoylu, Urufya Peynirci, Uzeyfe Peynirci, Hatice Peynirci, Hatice Peynirci, Emine Peynirci, Ali Peynirci, Mehmet peynirci, Ayşe Salbur, Mustafa Peynirci,Fadimana Küzküncük, Cennet Büyüksoylu, 730,94 m2 İrtifak TARLA 2026/82 " " 187 47 Saniye Eker 1202,53 m2 İrtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.