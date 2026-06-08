T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/78 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İli Dinek Köyü 145 Ada, 7 Parsel

Adresi : Karaman İli Merkez İlçesi Dinek Köyü

Yüzölçümü : 148.753,44 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.412.740,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.