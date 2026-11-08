T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Kazımkarabekir İlçe, PAZAR Mahalle/Köy, 917 Ada, 15 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde 4 katlı bina, ahır ve samanlık bulunmaktadır.

Adresi : Pazar Mah. Kazımkarabekir / KARAMAN

Yüzölçümü : 617,02 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam 4 Kata İmarlıdır. Ticari sahada kaldığından ticari + konut yapılaşma şartlarını taşımaktadır.

Kıymeti : 7.468.368,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:15 - 14/12/2026 - 14:15

2.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:15 - 11/01/2027 - 14:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.