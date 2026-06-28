T.C. KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
31.10.2025
Sayı : 2025/544 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı İmran Yalçınkaya, Murat Özalp, Nuray Özalp tarafından mahkememize açılan gaiplik davasında gaip olduğu bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Muzaffer Özalp bütün aramalara rağmen bulunamadığından TMK' nun 32 ve 33. maddesi gereğince Muzaffer Özalp hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi ihtar olunur
31.10.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 15128978438
ADI SOYADI : MUZAFFER ÖZALP
BABA ADI : DURMUŞ
ANA ADI : ZEHRA
DOĞUM TARİHİ : 14/03/1968
DOĞUM YERİ : KARAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : HAMBURG / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ