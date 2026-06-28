T.C. KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı İmran Yalçınkaya, Murat Özalp, Nuray Özalp tarafından mahkememize açılan gaiplik davasında gaip olduğu bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Muzaffer Özalp bütün aramalara rağmen bulunamadığından TMK' nun 32 ve 33. maddesi gereğince Muzaffer Özalp hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi ihtar olunur

31.10.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 15128978438

ADI SOYADI : MUZAFFER ÖZALP

BABA ADI : DURMUŞ

ANA ADI : ZEHRA

DOĞUM TARİHİ : 14/03/1968

DOĞUM YERİ : KARAMAN

İKAMETGAH ADRESİ : HAMBURG / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ