T.C. KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLANIN MUHATTABI: METİN TOLU, Hasan ve Ümmü'den olma, 13/04/1971 doğumlu, 56839588226 T.C Nolu,

Davacı tarafça müşterek murisiniz Ümmü Tolu'nun Karaman Akbank ve Ziraat Bankası şubelerindeki mevduat hesabına ilişkin açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve sistemde kayıtlı adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/06/2026 günü saat: 10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.