T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan alacak davasının açık yargılaması sırasında davalı ASE BAN TARABAR CO'ya dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiği, dava ile ilgili varsa ilk itirazlarınız ile birlikte cevap dilekçenizi tebligatı aldığınız tarihten 2 haftalık süre içerisinde ibraz etmeniz gerektiği, 31/03/2026 günü saat 09:43 de tahkikat duruşması yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve dosyanın karar çıkabileceği davalı ASE BAN TARABAR CO'ya İlandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.