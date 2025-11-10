Resmi İlanlar

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/400 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/12/2025 günü saat: 10.20 'dir.

 

DOSYANOMAH/KÖY VE MEVKİİADAPARSEL NODAVALILAR- ADI SOYADIKAMULAŞTIRILAN ALAN m²CİNSİ
2025/400Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü7424Solmaz DELEN

13,73 m2 mülkiyet,

1.143,11 m2 irtifak

TARLA
2025/402Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü7415Hatice AKSAY8,89 m2 mülkiyet, 463,90 m2 irtifakTARLA
2025/404Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü7444Durmuş TOSUN

8,27 m2 mülkiyet, 489,69 m2 irtifak

 

TARLA

2025/406


 

Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü74416

Kadir ÖZALP

Şerife ÖZALP

Ali ÖZALP

Musa ÖZALP

Behice GÖK

Abid GÖK

Ahmet ÖZALP

Şerife ÖZALP

İbrahim ÖZALP

Şefika ÖZALP

Erdal ÖZALP

Nuriye TUNCA

Fatih ÖZALP

Hüsnü ÖZALP

Ayşe ESKİCİ

Hüsniye BAŞBUĞ

Abdullah ÖZALP

Abid GÖK

Ayşe BOYACIOĞLU

Ahmet GÖK

Abdulkadir GÖK

Alparslan GÖK

Mustafa ÖZALP

Ayşe ÖZALP

Abdulkadir ÖZALP

Ragıp ÖZALP

Şerife BAYAR

Asiye TOK

Emre ÖZALP

Menderes ÖZALP

İclal GÖKMEN

Mehmet ÖZALP

Abdulkadir ÖZALP

Şerife TAŞKIN

Selahattin ÖZALP

Muhammet ÖZALP

Emine SELEK

Kazım Bekir ÖZALP

Zeki ÖZALP

5,15 m2 mülkiyet, 971,26 m2 irtifakTARLA


 

2025/408


 

Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi,

Emsalhayat Mahallesi/Köyü

74731

Mahmut BAYSALOĞLU

Ayşe BAYSALOĞLU

Yusuf BAYSALOĞLU

Hamide BAYSALOĞLU

Fadimana İZ

Ayşe BAYSALOĞLU YEŞİLALTUN

Mahmut BAYSALOĞLU

Şeyda BAYSALOĞLU

Hasan Hüseyin BAYSALOĞLU

Abdullah BAYSALOĞLU

Bayram BAYSALOĞLU

42,87 m2 mülkiyet,

1.364,61 m2 irtifak

TARLA
2025/410

Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi,

Emsalhayat Mahallesi/Köyü

69918

Muammer GEVREK

Ayşe AYDIN

Ayşe GEVREK

16,37 m2 mülkiyet,

1.560,43 m2 irtifak

TARLA
2025/412

Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi,

Emsalhayat Mahallesi/Köyü

6896

Mahmut BAYSALOĞLU

Ayşe BAYSALOĞLU

Yusuf BAYSALOĞLU

Hamide BAYSALOĞLU

Fadimana İZ

Ayşe BAYSALOĞLU YEŞİLALTUN

Mahmut BAYSALOĞLU

Şeyda BAYSALOĞLU

Hasan Hüseyin BAYSALOĞLU

Abdullah BAYSALOĞLU

Bayram BAYSALOĞLU

18,41 m2 mülkiyet,

2.590,32 m2 irtifak

TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 09.10.2025

