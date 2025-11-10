T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/12/2025 günü saat: 10.20 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2025/400 Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü 742 4 Solmaz DELEN 13,73 m2 mülkiyet, 1.143,11 m2 irtifak TARLA 2025/402 Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü 741 5 Hatice AKSAY 8,89 m2 mülkiyet, 463,90 m2 irtifak TARLA 2025/404 Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü 744 4 Durmuş TOSUN 8,27 m2 mülkiyet, 489,69 m2 irtifak TARLA 2025/406

Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü 744 16 Kadir ÖZALP Şerife ÖZALP Ali ÖZALP Musa ÖZALP Behice GÖK Abid GÖK Ahmet ÖZALP Şerife ÖZALP İbrahim ÖZALP Şefika ÖZALP Erdal ÖZALP Nuriye TUNCA Fatih ÖZALP Hüsnü ÖZALP Ayşe ESKİCİ Hüsniye BAŞBUĞ Abdullah ÖZALP Abid GÖK Ayşe BOYACIOĞLU Ahmet GÖK Abdulkadir GÖK Alparslan GÖK Mustafa ÖZALP Ayşe ÖZALP Abdulkadir ÖZALP Ragıp ÖZALP Şerife BAYAR Asiye TOK Emre ÖZALP Menderes ÖZALP İclal GÖKMEN Mehmet ÖZALP Abdulkadir ÖZALP Şerife TAŞKIN Selahattin ÖZALP Muhammet ÖZALP Emine SELEK Kazım Bekir ÖZALP Zeki ÖZALP 5,15 m2 mülkiyet, 971,26 m2 irtifak TARLA

2025/408

Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat Mahallesi/Köyü 747 31 Mahmut BAYSALOĞLU Ayşe BAYSALOĞLU Yusuf BAYSALOĞLU Hamide BAYSALOĞLU Fadimana İZ Ayşe BAYSALOĞLU YEŞİLALTUN Mahmut BAYSALOĞLU Şeyda BAYSALOĞLU Hasan Hüseyin BAYSALOĞLU Abdullah BAYSALOĞLU Bayram BAYSALOĞLU 42,87 m2 mülkiyet, 1.364,61 m2 irtifak TARLA 2025/410 Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat Mahallesi/Köyü 699 18 Muammer GEVREK Ayşe AYDIN Ayşe GEVREK 16,37 m2 mülkiyet, 1.560,43 m2 irtifak TARLA 2025/412 Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat Mahallesi/Köyü 689 6 Mahmut BAYSALOĞLU Ayşe BAYSALOĞLU Yusuf BAYSALOĞLU Hamide BAYSALOĞLU Fadimana İZ Ayşe BAYSALOĞLU YEŞİLALTUN Mahmut BAYSALOĞLU Şeyda BAYSALOĞLU Hasan Hüseyin BAYSALOĞLU Abdullah BAYSALOĞLU Bayram BAYSALOĞLU 18,41 m2 mülkiyet, 2.590,32 m2 irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 09.10.2025