T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/400 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 24/12/2025 günü saat: 10.20 'dir.
|2025/400
|Karaman ili Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü
|742
|4
|Solmaz DELEN
13,73 m2 mülkiyet,
1.143,11 m2 irtifak
|TARLA
|2025/402
|Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü
|741
|5
|Hatice AKSAY
|8,89 m2 mülkiyet, 463,90 m2 irtifak
|TARLA
|2025/404
|Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü
|744
|4
|Durmuş TOSUN
8,27 m2 mülkiyet, 489,69 m2 irtifak
|TARLA
2025/406
|Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi, Emsalhayat mahallesi/köyü
|744
|16
Kadir ÖZALP
Şerife ÖZALP
Ali ÖZALP
Musa ÖZALP
Behice GÖK
Abid GÖK
Ahmet ÖZALP
Şerife ÖZALP
İbrahim ÖZALP
Şefika ÖZALP
Erdal ÖZALP
Nuriye TUNCA
Fatih ÖZALP
Hüsnü ÖZALP
Ayşe ESKİCİ
Hüsniye BAŞBUĞ
Abdullah ÖZALP
Abid GÖK
Ayşe BOYACIOĞLU
Ahmet GÖK
Abdulkadir GÖK
Alparslan GÖK
Mustafa ÖZALP
Ayşe ÖZALP
Abdulkadir ÖZALP
Ragıp ÖZALP
Şerife BAYAR
Asiye TOK
Emre ÖZALP
Menderes ÖZALP
İclal GÖKMEN
Mehmet ÖZALP
Abdulkadir ÖZALP
Şerife TAŞKIN
Selahattin ÖZALP
Muhammet ÖZALP
Emine SELEK
Kazım Bekir ÖZALP
Zeki ÖZALP
|5,15 m2 mülkiyet, 971,26 m2 irtifak
|TARLA
2025/408
Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi,
Emsalhayat Mahallesi/Köyü
|747
|31
Mahmut BAYSALOĞLU
Ayşe BAYSALOĞLU
Yusuf BAYSALOĞLU
Hamide BAYSALOĞLU
Fadimana İZ
Ayşe BAYSALOĞLU YEŞİLALTUN
Mahmut BAYSALOĞLU
Şeyda BAYSALOĞLU
Hasan Hüseyin BAYSALOĞLU
Abdullah BAYSALOĞLU
Bayram BAYSALOĞLU
42,87 m2 mülkiyet,
1.364,61 m2 irtifak
|TARLA
|2025/410
Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi,
Emsalhayat Mahallesi/Köyü
|699
|18
Muammer GEVREK
Ayşe AYDIN
Ayşe GEVREK
16,37 m2 mülkiyet,
1.560,43 m2 irtifak
|TARLA
|2025/412
Karaman İli, Kazımkarabekir İlçesi,
Emsalhayat Mahallesi/Köyü
|689
|6
Mahmut BAYSALOĞLU
Ayşe BAYSALOĞLU
Yusuf BAYSALOĞLU
Hamide BAYSALOĞLU
Fadimana İZ
Ayşe BAYSALOĞLU YEŞİLALTUN
Mahmut BAYSALOĞLU
Şeyda BAYSALOĞLU
Hasan Hüseyin BAYSALOĞLU
Abdullah BAYSALOĞLU
Bayram BAYSALOĞLU
18,41 m2 mülkiyet,
2.590,32 m2 irtifak
|TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur. 09.10.2025