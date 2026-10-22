T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Maliye hazinesi ile davalı Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10/05/2011 tarihli, 2011/72 Esas, 2011/330 Karar sayılı kararı ile Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, İnebeyli köyü 183 parselde kain 1/10 oranındaki hisse sahibi Kemal'e kayyım tayin edildiği, satış işlemlerinin Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'nun 2013/9 Satış sayılı dosyası üzerinden yürütülmüş ve kayyımla idare edilen Kemal isimli şahsın hisselerine isabet eden satış bedelinin Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/72 esas 2011/330 Karar sayılı karar gereği kayyım hesaplarına aktarıldığı, Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/05/2011 tarihli kayyımlık kararından bu yana, ortaklığın giderilmesi davası aşaması da dahil olmak üzere kayyımla yönetilmekte olduğu, Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, İnebeyli köyü 183 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Kemal'in kayyımlıkla yönetim süresi 10 yılı geçmiş olmakla, Kemal'in TMK 588 maddesi gereği gaipliğine ve malvarlığının Hazineye intikaline karar verilmesini talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanunun 33/2 maddesi gereğince ilgilisinin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde gaip Kemal'in adresini bildirmedikleri ya da gaipi tanıyorlar ise gaipin adresini veya kendilerini tespite yarayan bilgileri vermedikleri ya da gaip kişi bizzat Hakimliğimize müracaat etmediği takdirde;

Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, İnebeyli köyü 183 parselde 1/10 oranındaki hisse sahibi Kemal'in gaipliğine, iş bu hissenin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği tüm ilgili kişilere İKİNCİ KEZ ilanen duyurulur.09.10.2026