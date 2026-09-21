T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/158 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 25
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 378.23 M2 VE 170.54 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : KASİM GÜMÜŞALAN - T.C: 487*****84
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/159 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 21
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 0.32 M2 VE 988.51 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE TURGUT T.C.NO: 692******60
EMİNE SOYBELLİ T.C.NO: 451*****80
HİDAYET SOYUBELLİ T.C.NO: 388******58
KASIM SOYUBELLİ T.C.NO: 462******96
MELAHAT KURT T.C.NO: 286*******44
SABAHAT BAYRAKTAR T.C.NO: 455******56
SİNAN SOYBELLİ T.C.NO: 461******90
SÜMER SOYBELLİ T.C.NO: 461******44
ZAİM SOYUBELLİ T.C.NO: 462******04
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/162 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 19
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 254.54 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SAİT BAYCAN- T.C:411******14
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/165 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 57
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 0.01 M2 ve 12.21 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞİM NİKSARLI- T.C: 322******68 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/168 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 53
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :539.73 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET İBRAHİM ERİŞ- T.C:500******60 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/172 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 123
PARSEL NO : 8
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1238.11 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH YILMAZ 476******84
BEHİYE YILMAZ 476*******92
FAHRETTİN YILMAZ 476******10
SEVGİ AKKANAT 487******42
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/175 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 121
PARSEL NO : 1
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :759.56 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYDIN AKKANAT - 488******80
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/178 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 116
PARSEL NO : 28
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :533.61 M2 ve 5597.23 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- BAHAR AKKANAT-470******56 -
2- CEM İPER-124******70 -
3- CENK İPER-124******34 -
4- CÜNEYT AKKANAT-470******46 -
5- GÜLER AKKANAT-470******28 -
6- HÜSEYİN ÖZARSLAN-392******58 -
7- MEHMET ARKIN AKKANAT-470******10 -
8- MELİKE GENÇALP-469******72 -
9- MERT AKKANAT-469******36 -
10- MERVE TANRIKULU-469******80 -
11- MÜHİBE İPER-124******42 -
12- NEVAL İPER-550******68 -
13- NİHAN ÖZAY-513******78 -
14- REFİKA ERÜNLÜ-448******78 -
15- ŞEBNEM BAĞCI-450******28 -
16- TANER İPER-124******32 -
17- TÜRKAN AKKANAT-469******26 -
18- ZEYNEL AKKANAT-470******02 -
19- ZÜHAL İPER-125******36 -
MÜTEVEFFA : FAHRETTİN AKKANAT -
MUZAFFERE İPER -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/182 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 117
PARSEL NO : 2
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :821.27 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : NAZIM YAZICI T.C.NO:475******82
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/185 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : SEMETLER MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 115
PARSEL NO : 196
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3.59 M2 ve 6260.39 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAVVA ÖZEN 492******18
MUKADDES GÜNGÖRÜR 155******22
DİLEK KÜÇÜKTURAN 601******92
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/188 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 79
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :5587.28 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- ARZU GÖKDEMİR-547******06 -
2- AYSEL ABACI-646******48 -
3- AYŞE GÖKDEMİR-330******34 -
4- AYŞE KABARCAOĞLU-488******04 -
5- HACER AKBAĞ-154******30 -
6- HANİFE KARAKOÇ-105******32 -
7- HASAN GÖKDEMİR-468******56 -
8- HAVVA YEŞİLOVA-202******30 -
9- HÜSEYİN GÖKDEMİR-547******32 -
10- NURTEN GÖKDEMİR-271******84 -
11- REMZİYE AŞKIN-736******66 -
12- SADİFE TURAN-574******24 -
13- ŞABAN GÖKDEMİR-487******00 -
MÜTEVEFFA : AHMET GÖKDEMİR -
HATİCE GÖKDEMİR -
İBRAHİM PALA -
İSMAİL GÖKDEMİR -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/189 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 92
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1286.28 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN AKBAŞ - 612******08
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/192 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 134
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3112.69 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET ÖZLEN T.C.NO: 577******92
HANİFE ÇETİN T.C.NO: 361******86
HAVVA ÖZLEN T.C.NO: 577******38
MEHMET ÖZLEN T.C.NO: 577******56
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/195 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 133
PARSEL NO : 106 - 103
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :156.31 M2 ve 1695.07 M2
ADA NO : 125
PARSEL NO : 33
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :742.28 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
ADNAN TURAN T.C.NO: 573******84
AYŞE DAĞLI T.C.NO: 249******08
AYŞE KÜÇÜK T.C.NO: 615******40
AYŞE ÖZTÜRK T.C.NO: 469******74
BAYRAM TURAN T.C.NO: 574******78
BERRİN BOZDAĞ T.C.NO: 136******30
DUDU ARICI T.C.NO: 396******50
EMİNE TOSUN T.C.NO: 613******30
ERKAN ARSLANTİN T.C.NO: 132******10
ESAT KARACA T.C.NO: 104******36
FATMA YAVUZYEGİT T.C.NO: 125******22
FERDANE BAŞTÜRK T.C.NO: 177******68
HASAN TURAN T.C.NO: 574******14
HASAN YAVUZYEGİT T.C.NO: 125******04
HAYRİ ARSLANTİN T.C.NO: 133******04
HÜSEYİN TURAN T.C.NO: 574******78
METİN KARACA T.C.NO: 519******52
NURTEN YARIKDUDAK T.C.NO: 234******94
TUNCAY YAVUZYEGİT T.C.NO: 125******68
YAVUZ KARACA T.C.NO: 519******52
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/198 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 160
PARSEL NO : 16
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1148.31 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
ALİ BAĞÇİÇEK T.C.NO: 420******86
FATMA MAYETİN T.C.NO: 131******90
HASAN BAĞÇİÇEK T.C.NO: 590******56
HATİCE KARABAŞ T.C.NO: 161******70
İSHAK BAĞÇİÇEK T.C.NO: 590******82
MUSTAFA BAĞÇİÇEK T.C.NO: 590******84
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/202 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 160
PARSEL NO : 22
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1154.00 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA AKIŞ T.C.NO:128******72
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/205 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 160
PARSEL NO : 25
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :651.79 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : CELAL ÇİÇEKAY T.C.NO: 151******56
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/208 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 160
PARSEL NO : 74
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :892.26 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN ÖZME T.C.NO: 107******84
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/212 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 160
PARSEL NO : 62
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3982.03 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : NECLA ALTINALAN T.C.NO:135******70
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/215 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 145
PARSEL NO : 2
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :180.75 M2
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 35
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1643.70 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
ELİF GÖKBAĞ T.C.NO: 137******30
FATMA GÖKBAĞ T.C.NO: 137******62
HÜSEYİN GÖKBAĞ T.C.NO: 139******56
MELİHA BAYCAN T.C.NO: 194******12
ÖZNUR GÖKBAĞ T.C.NO: 137******10
UĞUR GÖKBAĞ T.C.NO: 137******28
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/218 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 145
PARSEL NO : 5
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :145.20 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEVİNÇ TURGUT T.C.NO:391******24
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/222 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 145
PARSEL NO : 13
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :533.21 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYGÜL ODABAŞI T.C.NO:210******90
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/225 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 146
PARSEL NO : 3
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3333.18 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN TUNÇAY T.C.NO:601******60
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/228 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 149
PARSEL NO : 13
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :875.13 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : GÖNÜL ARSLAN T.C.NO:555******44
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/229 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 147
PARSEL NO : 3
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :360.94 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
AHMET DİKYOL T.C.NO: 168******22
AYŞE ERSAN T.C.NO: 550******32
AYŞEN DİNÇER T.C.NO: 167******90
DURMUŞ DİKYOL T.C.NO: 168******06
FERİDE ALTINEL T.C.NO: 386******80
MEHMET DİKYOL T.C.NO: 167******82
MÜRTEZA DİKYOL T.C.NO: 168******96
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/232 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 149
PARSEL NO : 41
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3694.74 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
GÖKHAN ARSLANTİN T.C.NO: 132******04
GÜLSÜM ARSLANTİN T.C.NO: 132******76
HİLAL TEZULAŞ T.C.NO: 132******96
MUSTAFA ARSLANTİN T.C.NO: 132******30
NECMİYE AKAN T.C.NO: 575******54
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/235 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 8
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :247.71 M2 ve 2626.60 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- CAFER GENÇTÜRK-569******32 -
2- CAFER YAVUZCAN-599******58 -
3- FETHİYE GÜNSEÇKİN-122******76 -
4- GÜLBİHA İŞERİ-313******96 -
5- HALİT YAVUZCAN-599******66 -
6- HASAN GENÇTÜRK-569******40 -
7- HAYRİYE ÇELİK-221******72 -
8- OSMAN AYGÜN-342******30 -
9- ÖZKAN AYGÜN-342******30 -
10- SEVİLAY AYGÜN-34258907750 -
MÜTEVEFFA : HASAN GENÇTÜRK -
SABAHAT GÜLSEÇKİN -
SEVGİ AYGÜN -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/238 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 11
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :5359.80 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : BİLAL SARPEL T.C.NO: 562******68
İSMAİL SARPEL T.C.NO:562******84
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/242 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 125
PARSEL NO : 31
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :231.83 M2 VE 936.77 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
ALİ ULUKIR T.C.NO: 147******94
ALİYE BOZDAĞ T.C.NO: 136******74
BAYRAM ULUKIR T.C.NO: 147******32
EMİNE KARANFİL T.C.NO: 233******48
ERKAN KURUBAŞ T.C.NO: 658******08
EROL AYSAN T.C.NO: 185******56
FATMA AKAN T.C.NO: 576******44
FATMA AVAT T.C.NO: 457******52
FATMA SEVER T.C.NO: 483******10
HAFİZE ALTINBAŞ T.C.NO: 167******48
HAFİZE ŞAHİNTÜRK T.C.NO: 574******04
HANİFE KURUBAŞ T.C.NO: 658******62
HASAN AKBAŞ T.C.NO: 611******66
HATİCE ATEŞ T.C.NO: 278******72
HAVVA AKSÜT T.C.NO: 191******28
HAVVA ULUKIR T.C.NO: 274******56
HÜSEYİN AKBAŞ T.C.NO: 611******06
HÜSEYİN ÖZLEN T.C.NO: 577******74
İSMAİL ÖZLEN T.C.NO: 577******46
KADİR TAŞÇI T.C.NO: 212******98
KADRİYE CANDEMİR T.C.NO: 170******62
KIYMET GÜLNAR T.C.NO: 492******42
MEHMET AYSAN T.C.NO: 185******28
MEHMET ÖZKENTİN T.C.NO: 578******74
MEHMET ULUKIR T.C.NO: 147******30
MEHMET ULUKIR T.C.NO: 147******22
NURTEN SANDIKÇI T.C.NO: 222******62
OSMAN AYSAN T.C.NO: 185******52
PEMBE AKBÜTÜN T.C.NO: 159******28
RECEP ULUKIR T.C.NO: 147******30
REMZİYE ALACABAĞ T.C.NO: 567******96
SABRİ AKBAŞ T.C.NO: 609******44
SABRİ KURUBAŞ T.C.NO: 659******28
SANİYE ÖZKAN T.C.NO: 179******44
SENİHA BAŞTÜRK T.C.NO: 177******04
SERKAN KURUBAŞ T.C.NO: 658******44
ŞABAN ÖZLEN T.C.NO: 577******00
ŞENOL TAŞCI T.C.NO: 212******44
ŞİRİN TAŞCI(COŞKUN) T.C.NO: 212******80
TUNCAY ULUKIR T.C.NO: 147******96
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/245 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 126
PARSEL NO : 40
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1614.80 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : EDA ERSOY T.C.NO:231******74
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/248 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 171
PARSEL NO : 6
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :669.24 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
DUDU KARABAŞ T.C.NO: 161******70
ERCAN KARABAŞ T.C.NO: 161******62
FATMA KARACAN T.C.NO: 583******66
HÜSEYİN KARABAŞ T.C.NO: 161******08
NEVİM YAVUZCAN T.C.NO: 598******86
SEDAT KARABAŞ T.C.NO: 161******34
SEVİM YARDIM T.C.NO: 441******18
TAHİR KARABAŞ T.C.NO: 161******16
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/252 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 171
PARSEL NO : 15
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :487.40 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA AKBAŞ -612******34
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/255 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 171
PARSEL NO : 29
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :131.38 M2 VE 1311.09 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
AHMET TUREL T.C.NO: 105******40
ALİ AKDAĞ T.C.NO: 189******00
AYŞE AYCAN T.C.NO: 118******48
ERTAN AKDAĞ T.C.NO: 189******46
FATMA AKBAŞ T.C.NO: 105******06
FATMA AKDEMİR T.C.NO: 165******86
FİKRET AYSAN T.C.NO: 185******82
FİKRİYE ŞAHİN T.C.NO: 218******90
HALİT AKDAĞ T.C.NO: 189******92
HASAN AKSOYSAL T.C.NO: 602******02
HASAN TUREL T.C.NO: 106******34
HAVA ŞAHİN T.C.NO: 503******12
HAYRİYE AKKIR T.C.NO: 186******44
HÜSEYİN AKSOYSAL T.C.NO: 602******66
İBRAHİM AKDAĞ T.C.NO: 189******38
MEHMET ASKAY T.C.NO: 585******22
OSMAN AKDAĞ T.C.NO: 189******92
OSMAN TUREL T.C.NO: 105******22
SÜLEYMAN TUREL T.C.NO: 105******22
ÜMMÜHAN BAŞSAYEL T.C.NO: 595******04
YAŞAR AKBAŞ T.C.NO: 608******34
ZAFER AYSAN T.C.NO: 184******24
ZİKRİYE AYSEÇKİN T.C.NO: 138******88
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/258 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 172
PARSEL NO : 14
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :996.10 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
GÜLSÜM ERİZ 302******70 T.C.NOLU
HÜSEYİN AKDEMİR 165******46 T.C.NOLU
OSMAN AKDEMİR 165******00 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/259 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 172
PARSEL NO : 15
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3566.98 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
BAYRAM KOCAKIR T.C.NO: 156******68
FİRDES DİKBAŞ T.C.NO: 156******22
HATİCE ÖZER T.C.NO: 127******76
HÜSEYİN KOCAKIR T.C.NO: 156******32
YUNUS KOCAKIR T.C.NO: 155******16
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/262 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 172
PARSEL NO : 18
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :128.93 M2 ve 365.83 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
AYŞE DİNÇAY T.C.NO: 180******02
CENGİZ YUNUS DİNÇAY T.C.NO: 1805******28
FATİH DİNÇAY T.C.NO: 180******66
FATMA AKKURT T.C.NO: 556******98
HASAN BAŞER T.C.NO: 104******06
İRFAN DİNÇAY T.C.NO: 180******38
İSMAİL DİNÇAY T.C.NO: 180******10
MEHMET ÇİÇEKAY T.C.NO: 151******58
PENBE DİNÇAY T.C.NO: 180******18
ŞEREF BAŞER T.C.NO: 104******56
ZEHRA BAŞER T.C.NO: 104******48
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/265 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KIZDERBENT MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 176
PARSEL NO : 3
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :7016.03 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET AKKUŞ 145******90 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/272 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 52
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :829.44 M2 VE 2784.69 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SERAP SÜVEREKLİ T.C.NO: 472******66
SERHAT RECEP YETİM T.C.NO: 144******78
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/275 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 1118
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :2921.24 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ÇOLAK 584******22 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/278 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 178
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :726.90 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ DEMİRCİ 569******76 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/282 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 182
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :49.85 M2 VE 145.94 M2
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 1008
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :516.31 M2 VE 520.15 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : BEKİR YANÇ 558******22 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/285 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 187
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :2453.48 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM EKSİLMEZ 159******64 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/288 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 199
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :875.85 M2
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 195
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3763.64 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : DÜNDAR HARMANCI 572******68 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/289 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 201
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :772.00 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAYATİ HARMANCI 571******10 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/292 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : ÇAMDİBİ MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 102
PARSEL NO : 216
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :8869.99 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
MAHİNUR DEMİRCİ 569******22 T.C.NOLU
HANİFE DÜVENCİ 574******56 T.C.NOLU
YASEMİN DURAN 598******58 T.C.NOLU
EYÜP KESKİN 593******68 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/295 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : FULACIK MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 109
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1109.61 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
MUHAMMET DEMİR 383******50 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/298 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : FULACIK MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 624
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :788.60 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA MERT YILDIRIM 325******26 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/299 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : FULACIK MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 584
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3881.32 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE NUR KOTAN 309******00 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/302 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : KADRİYE MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 612
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :94.77 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : NECMETTİN BOZKURT 242******18 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/305 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : TAHTALI MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 346
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :3989.11 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : RIDVAN EREN 495******88 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/308 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : TAHTALI MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 362
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :758.28 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEVİL BAYRAM 264******60 T.C.NOLU
SİBEL UTLU 264******32 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/312 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : TAHTALI MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 259
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :472.67 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRİYE TÜRKMEN 352******18 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/315 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : TAHTALI MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 252
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :650.80 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : NAZMİYE TUNÇ (YILDIRIM) 335******16 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/318 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : TAHTALI MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 244
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :739.45 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERKAN BİLEK 147******56 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/322 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : KOCAELİ - KARAMÜRSEL
MEVKİİ : TAHTALI MAH.
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 222
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :467.53 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : RAİF KABATAŞ 151******70 T.C.NOLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/158-159-162-165-168-172-175-178-182-185-188-189-192-195-198-202-205-208-212-215-218-222-225-228-229-232-235-238-242-245-248-252-255-258-259-262-265-272-275-278-282-285-288-289-292-295-298-299-302-305-308-312-315-318-322 Esas sayılarında dava açılmıştır.
Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
Husumet Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne yöneltilecektir.
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi Vakıfbank Karamürsel Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmelerine, keyfiyet 2492 sayılı yasanın (değişik4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.09.2026