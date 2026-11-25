Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce aldırılan 04/05/2026 tarihli bilirkişi ek raporu içeriğinin; "Dava konusu taşınmaz, tapu kayıtlarında Arsa niteliğinde olduğu belirlenmiştir. Taşınmaza arsa üzerinden kıymet takdiri hesap edilirken taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörler ve taşınmazın bulunduğu yer, mevkii, konum göz önünde bulundurulup yapılan yoğun piyasa araştırması ve çevrede oluşan rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.**Dava konusu "Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Sarıkum Mahallesi, 112 ada, 5 parsel üzerinde bulunan Arsa vasıflı taşınmazın özellikleri, yer ve konum itibariyle sahip olduğu olanaklar ve yapılan piyasa araştırması sonucu tespit edilen çevrede oluşan rayiç bedeller dikkate alınarak değeri belirlenmiş ve aşağıdaki ayrıntılı olarak gösterilmiştir.Dava konusu taşınmazın keşif tarihi olan 20.11.2025 itibariyle değerinin; 154,90 m2 x 16.208 TL/m2 = 2.510.619,20 TL olarak hesaplanmıştır.Dava konusu taşınmazın dava tarihi olan 31.05.2013 itibariyle değeri için TEFE endeksinden yararlanılarak hesaplanacaktır.1994=100 Bazlı Endekse göre; 20.11.2025 tarihli endeks = 4747,63 31.05.2013 tarihli endeks = 209,34 Endeks Oranı => 4747,63 / 209,34 = 22.6790 olur.Buna göre taşınmazın dava tarihi olan 31.05.2013 itibariyle ulaşabileceği değeri; 2.510.619,20 TL / 22.6790 = 110.702,37 TL (YÜZONBİNYEDİYÜZİKİBİNOTUZYEDİTL) olarak hesaplanır." şeklinde olduğu, iş bu bilirkişi ek raporunun tarafınıza tebliğ olunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.