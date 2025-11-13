T.C. KARAPINAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAKİM: Merve GÜRGÜN 267179

KATİP: İlknur DELEN 146758

DAVACI: BEHÇET ÇAĞATAY CİNGÖZ-14555595706 -

VEKİLİ: Av. BURCU ÖZERDAL - [16248-42861-68941] UETS

DAVALI: MOKHINUR NEMATJONOVA-99852412246 - Ortaoba Mah. 136202. Sk. No:10 Karapınar/KONYA

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 17/09/2024

Davacı Behçet Çağatay Cingöz ile davalı Mokhinur Nematjonova arasında TMK 166/1 hukuki sebebine dayalı boşanma davasında, davacı tarafın davalı ile 17/10/2019 tarihinde evlendiklerini ve evlilikten hemen sonra fiilen bir araya gelmeden davalı tarafın ikinci bir düğün merasimi için Özbekistan'a gittiğini, davacı tarafın Türkiye'ye dön çağrılarına rağmen çeşitli bahanelerle davalının dönmediğini, 2022 yılında davalının dönmesi için bilet aldığını ama yine dönmediğini, davacının artık boşanmak istediğini söylediğinde ise davalının Özbekistan'da evli olduğunu ve dönmeyeceğini söylediği, arkadaşı Erdem Dikici aracılığıyla görüşmeye çalışsa da davalının olumlu yanıt vermediğini, davalı tarafın bu süreç içerisinde bazı zamanlar Türkiye'ye geldiğini arkadaşlarından kendisinin engellediğini, davalı tarafın evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurlu taraf olduğunu, bu sebeple mahkemece boşanmalarına ve davacı lehine 1.000.000,00 TL maddi ve 1.000.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasını talep ettiğinin görüldüğü, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi, aksi halde vakıaları inkar etmiş sayılacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/01/2025