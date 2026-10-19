T.C. KARAPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: HAKAN GÜZEY- Havzan Mahallesi Hisardibi Sokak No:12/2 Meram/Konya

Davacı TEDAŞ ile davalı Hakan GÜZEY vd. arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedel tespiti tescil davası nedeniyle; davalının adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensipzaptı, bilirkişi raporunun, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinde; müteveffa Bayram GÖKÇE ve Halil GÖKÇE'nin hissedar olduğu Konya, Emirgazi, Işıklar mahallesi,252 parsel sayılı taşınmaz üzerinden elektrik hattı geçeceğinden 9,52 m2lik kısmında mülkiyet,4.926,65m2 daimi irtifak hakkı olarak kamulaştırma bedelinin tespiti, davacı lehine tapuya tescil edilmesine karar verilmesinin talep edildiği, bilirkişi raporunda taşınmazın sulu tarla olduğu, net gelir usulüne göre 2025 yılı verileri esas alınarak yapılan hesaplamada toplam bedelinin 209.365,16 TL davalı Hakan'ın hissesine düşen bedelin 3.107,76‬TL olduğunun tespit edildiği, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı dava dilekçesinde karşı tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceği aksi halde cevap hakkından vazgeçilmiş sayılacağı davalının bilirkişi raporuna karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edebileceği aksi halde itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağı davalının duruşmanın bırakıldığı 23/12/2026 günü saat 09:20'de mahkemeye bizzat gelmesi/temsilen bir vekil göndermesi aksi halde hakkındaki davanın gıyabında görüleceği hususu dava dilekçesi tensip zaptı bilirkişi raporu,duruşma günü tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.