T.C. KARAPINAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : Mehmet YAZGI; 10907717260, Passaat 8 De Meern 3454KE 9938 Hollanda

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce gerekçeli karar belirtilen adresinize gönderilmesi için yurtdışı tebligat çıkarılmış olup, adresinizde bulunmamanız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Gönderilen tebligatlar iade geldiğinden, gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun m.29 ve devamı hükümleri gereği adı geçen Mehmet YAZGI'ya ilanen tebliğ olunmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararda özetle;" Dava konusu, Konya İli, Karapınar İlçesi, Hasanoba Mah., 111 Ada, 10 parsel sayılı taşınmazın, TÜM TAKYİDATLARI ile birlikte umum arasında yapılacak AÇIK ARTIRMA ile satılarak bu taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yoluna başvurabileceği belirtilmek sureti ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" şeklinde gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur. 12/02/2026