T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/397 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, AŞAĞIAZİZİYE Mahalle/Köy, 1209 Ada, 5 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Bağımsız bölümün üzerinde bulunduğu parsel, Karasu İlçesi Aaşağıaziziye Mahallesi Karasukırması Mevkisinde bulunmaktadır. Tapu alanı 512,18 m2 dir. Tapuya "İki Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" olarak kayıtlıdır.Arsa üzerinde bitişik ikiz nizam 2 kat şeklinde inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Yapı havuzlu ikiz villa olarak kullanılmaktadır. Zemin katta bir salon + mutfak, bir oda, bir tuvalet ve bir merdiven, birinci katta üç yatak odası, bir hol, bir bir banyo, banyo + tuvalet, bir merdiven boşluğu ve bir balkon bulunmaktadır. Brüt alanı 163,00 m2 dir. Net alanı 138,80 m2 dir. Bağımsız bölümün çevresi betonarme bahçe duvarı ile çevrilidir. Bağımsız bölümün çevresinde peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Batı yönünde 585. Sokağa cephelidir. Ankara Caddesine (Karasu Kocaali Karayolu) yaklaşık 350 metre mesafededir.

Adresi : Aziziye Merkez Mahallesi 585. Sokak No:6/2 Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 512,18 m2 Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisindedir. İmar planındaki konumuna göre "Turizm-Konut" alanında alanında kalmaktadır. Emsal 0,60 tır. Yençok 6,50 Metredir.

Kıymeti : 9.007.272,93 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:26

22/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.