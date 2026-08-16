T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/147 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 104 Ada, 41 Parsel, Parsel, Tapu alanı 5.867,10 m2 dir. Tapuya "Bahçe" olarak kayıtlıdır. Etrafı meskün değildir. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır Tarım arazisi vasfındadır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Ulaşım zordur. Parsel, dik eğimlidir. Drenaj problemi yoktur. Geometrik şekli düzgündür. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma yoktur. Mahalle merkezine yaklaşık 230 metre mesafededir.

Adresi : Yeşilköy Köyü Köyiçi Mevkisi Karasu/Sakarya Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 5.867,10 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre kısmen "Dikili Tarım" alanında, kısmen de "2B" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.902.288,07 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 12:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 111 Ada, 6 Parsel, Parsel, Tapu alanı 15.468,41 m2 dir. Tapuya "Bahçe" olarak kayıtlıdır. Etrafı meskün değildir. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır Tarım arazisi vasfındadır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmazın kadastral yola cephesi vardır. Ulaşım kolaydır. Parsel, dik eğimlidir. Drenaj problemi yoktur. Geometrik şekli düzgün değildir. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma yoktur. Karasu Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 15.000 metre mesafededir.

Adresi : Yeşilköy Köyü Köyiçi Mevkisi Karasu/Sakarya Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 15.468,41 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Karasu Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "2B" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.924.716,08 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.