T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/595 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, KURUDERE/ATATÜRK Mahalle/köy, 255 Ada, 11 Parsel, Tapuda 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz, Sakarya ili, Karasu ilçesi, Kurudere/Atatürk Mahallesi hudutlarında kâin; tapunun 255 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı 6.802,48 m2 yüzölçümlü tapu niteliği Bahçe 'dir.Sakarya İli, Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi, Karasu Sokak üzerinde bulunan 172 ve 174 kapı numaralı bina ve bahçesidir. Parselde 1 adet iki katlı ahır ve samanlık, 1 adet iki katlı yığma bina, 1 adet iki katlı betonarme bina ve 1 adet kuruluk yapıları ile yaklaşık 250 adet yetişkin fındık ağacı bulunmaktadır. Konu taşınmaz konum olarak güneybatıda asfalt yola cepheli olup diğer yönlerde komşu parsellere sınırdır. Taşınmazın çevresinde yapılaşmalar orta derecede yoğunluktadır. Konu taşınmaz Kurudere Mahalle Merkezinin 1.25 km kuzeybatısında yer almakta olup Karasu İlçe Merkezine 11.60 km mesafededir. (Kuş uçuşu) Topoğrafik olarak kısmen düze ve kısmen az eğime sahip bir arazi üzerinde yer almakta olup altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yerleşim alanı içerisinde olduğundan ulaşım sorunu yoktur.

Adresi : Kurudere Mahallesi, Karasu Sokak, No:172-174 Karasu/Sakarya

Yüzölçümü : 6.802,48 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konu taşınmaz kısmen 1/5000 Ölçekli imar planında Konut Alanında ve kısmen plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 7.654.185,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 13:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.