T.C. KARASU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Filiz DURĞUN tarafından mahkememize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile, dava konusu Sakarya İli, Karasu İlçesi, Kabakoz Mahallesi, 399 Ada, 27 Parsel ve 224 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki el birliği mülkiyetinin bilirkişi raporu ile belirlenen paylar oranında PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

A)Sakarya ili, Karasu ilçesi, Kabakoz Mahallesi, 399 Ada 27 Parselde kayıtlı 4.121,00 m² miktarlı bahçe vasıflı taşınmazın elbirliği mülkiyetinin;

Sıra Hissedarın Adı-Soyadı Hisse Miktarı Tam Pay

1/4 Payın Karşılığı İsabet Edecek m² 1 İLKNUR ALIŞIK (T.C.-14........24) 1035/412100 10,35 2 DAVUT AKSAÇ (T.C.-37.........40) 7359/412100 73,59 3 FATMA AKPINAR (T.C.-36..........68) 5519/412100 55,19 4 AHMET AKPINAR (T.C.-36...........96) 4139/412100 41,39 5 ZELİHA AKPINAR (T.C.-29...........42) 1035/412100 10,35 6 UFUK AKPINAR (T.C.-29...........06) 1035/412100 10,35 7 MURAT AKPINAR (T.C.-29..........70) 1035/412100 10,35 8 KAMİLAN SAKA (T.C.-38...........10) 4906/412100 49,06 9 VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38...........58) 76962/412100 769,62 10 NAZLI KAZAROĞLU (T.C.-11...........60) 537/412100 5,37 11 ABDULLAH TEKİN (T.C.-YOK) 402/412100 4,02 12 FATMA TAN (T.C.-31..............54) 402/412100 4,02 13 FATMA AKPINAR (T.C.-36..........68) 3220/412100 32,20 14 UFUK AKPINAR (T.C.-29..............06) 604/412100 6,04 15 ABDULLAH TEKİN 1207/412100 12,07 16 FATMA TAN 1207/412100 12,07 17 YAVUZ AVAROĞLU (T.C.-17..............34) 537/412100 5,37 18 GÜLTEN AKBAŞ (T.C.-27..........34) 3220/412100 32,20 19 ELİF YILDIZ (T.C.-14.............54) 604/412100 6,04 20 ESMA MARANGOZ (T.C.-39..........70) 89/412100 0,89 21 ELVAN MARANGOZ (T.C.-39.............34) 89/412100 0,89 22 MÜSLÜM MERT MARANGOZ (T.C.-39...........08) 89/412100 0,89 23 NERMİN KIRANT (T.C.-36............90) 358/412100 3,58 24 NİLGÜN CANDAN (T.C.-21..........90) 358/412100 3,58 25 BİLGÜN İSKENDER (T.C.-65...........16) 358/412100 3,58 26 ERKAL MARANGOZ (T.C.-39............76) 358/412100 3,58 27 NERMİN MARANGOZ (T.C.-39.............96) 89/412100 0,89 28 LEVENT MARANGOZ (T.C.-39.............14) 134/412100 1,34 29 HAKAN MARANGOZ (T.C.-39.............52) 134/412100 1,34 30 DOĞAN TÜRKCAN (T.C.-25...............08) 715/412100 7,15 31 ŞÜKRAN TÜRKAN (T.C.-11..............26) 715/412100 7,15 32 KAYHAN TÜRKCAN (T.C.-25.............62) 715/412100 7,15 33 ABDULLAH ÖZKAN (T.C.-53...............6) 1288/412100 12,88 34 ZEYNİRE BULUT (T.C.-41.............62) 1288/412100 12,88 35 KAMİLAN SAKA (T.C.-38..............10) 2146/412100 21,46 36 VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38........58) 56471/412100 564,72 37 FİLİZ DURGUN (T.C.-47..........32) 25689/412100 256,90 38 ABDULLAH (MUSTAFA OĞLU) 1/4 1.030,25 39 FATMA (MUSTAFA KIZI) 1/4 1.030,25

Ait olacak şekilde, TMK 644. Maddesi uyarınca PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE,

B)Sakarya ili Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 224 Ada 2 Parselde kayıtlı 440,55 m² miktarlı bahçe vasıflı taşınmazın elbirliği mülkiyetinin;

Sıra Hissedarın Adı-Soyadı Hisse Miktarı Tam Pay

1/3 Payın Karşılığı İsabet Edecek m² 1 İLKNUR ALIŞIK (T.C.-14..............24) 148/44055 1,48 2 DAVUT AKSAÇ (T.C.-37...............40) 1049/44055 10,49 3 FATMA AKPINAR (T.C.-36...........68) 787/44055 7,87 4 AHMET AKPINAR (T.C.-36...........96) 590/44055 5,90 5 ZELİHA AKPINAR (T.C.-29...........42) 148/44055 1,48 6 UFUK AKPINAR (T.C.-29..............06) 148/44055 1,48 7 MURAT AKPINAR (T.C.-29..............70) 148/44055 1,48 8 SALİH AKPINAR (T.C.-36..............22) 590/44055 5,90 9 KAMİLAN SAKA (T.C.-38..............10) 559/44055 5,59 10 EMİNE KORKMAZ (T.C.-15..............90) 699/44055 6,99 11 MERYEM DİLBAZ (T.C.-43.............22) 699/44055 6,99 12 AYŞE YILDIZ (T.C.-23.............76) 699/44055 6,99 13 MEHMET KARABULUT (T.C.-17..............46) 699/44055 6,99 14 VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38.............58) 7723/44055 77,22 15 NAZLI KAZAROĞLU (T.C.-11..............60) 76/44055 0,76 16 FATMA TAN 57/44055 0,57 17 FATMA AKPINAR (T.C.-36.............68) 459/44055 4,59 18 UFUK AKPINAR (T.C.-29.............06) 86/44055 0,86 19 FATMA TAN 172/44055 1,72 20 YAVUZ AVAROĞLU (T.C.-17.............34) 76/44055 0,76 21 GÜLTEN AKBAŞ (T.C.-27..............34) 459/44055 4,59 22 ELİF YILDIZ (T.C.-14..............54) 86/44055 0,86 23 ESMA MARANGOZ (T.C.-39..........70) 13/44055 0,13 24 ELİF ERDOĞAN (T.C.-39..............88) 13/44055 0,13 25 ELVAN MARANGOZ (T.C.-39...........34) 13/44055 0,13 26 MÜSLÜM MERT MARANGOZ (T.C.-39..........08) 13/44055 0,13 27 NERMİN KIRANT (T.C.-36..............90) 51/44055 0,51 28 NİLGÜN CANDAN (T.C.-21..............90) 51/44055 0,51 29 BİLGÜN İSKENDER (T.C.-65.............16) 51/44055 0,51 30 ERKAL MARANGOZ (T.C.-39..............76) 51/44055 0,51 31 NERMİN MARANGOZ (T.C.-39...........96) 13/44055 0,13 32 LEVENT MARANGOZ (T.C.-39.............14) 19/44055 0,19 33 HAKAN MARANGOZ (T.C.-39..............52) 19/44055 0,19 34 DOĞAN TÜRKCAN (T.C.-25..............08) 102/44055 1,02 35 ŞÜKRAN TÜRKAN (T.C.-11.............26) 102/44055 1,02 36 KAYHAN TÜRKCAN (T.C.-25..............62) 102/44055 1,02 37 ABDULLAH ÖZKAN (T.C.-53.............26) 184/44055 1,84 38 ZEYNİRE BULUT (T.C.-41.............62) 184/44055 1,84 39 KAMİLAN SAKA (T.C.-38............10) 245/44055 2,45 40 VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38...............58) 8098/44055 80,98 41 FİLİZ DURGUN (T.C.-47.............32) 3891/44055 38,90 42 ABDULLAH(MUSTAFA OĞLU) 1/3 146,85

Ait olacak şekilde, TMK 644. Maddesi uyarınca PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE,

2-Karar kesinleştikten sonra ilamın Karasu Tapu Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

3-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 269,85 TL harçtan daha önceden ödenen toplam 35,90 TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 233,95 TL harcın davalılardan müştereken müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 10.700,00 TL maktu vekalet ücretinin payları oranında paydaşlardan alınarak vekille temsil edilen davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan; 16,50 TL Başvuru Harcı, 35,90 TL Peşin/nisbi Harcı, 3.613,85 TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 3.666,25 TL'nin yargılama giderlerinin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki payları oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar tüm aramalara rağmen kendisine tebliğ yapılamayan Salih AKPINAR'a (Hakkı ve Fatma Oğlu, 01/01/1960 Karasu doğumlu, T.C368..........22) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/04/2026