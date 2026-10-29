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T.C. KARASU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

30-10-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. KARASU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS NO: 2018/419 Esas

KARAR NO: 2023/1082

Davacı Filiz DURĞUN tarafından mahkememize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 

HÜKÜM:

 

1-Davanın KABULÜ ile, dava konusu Sakarya İli, Karasu İlçesi, Kabakoz Mahallesi, 399 Ada, 27 Parsel ve 224 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki el birliği mülkiyetinin bilirkişi raporu ile belirlenen paylar oranında PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

A)Sakarya ili, Karasu ilçesi, Kabakoz Mahallesi, 399 Ada 27 Parselde kayıtlı 4.121,00 m² miktarlı bahçe vasıflı taşınmazın elbirliği mülkiyetinin;

 

SıraHissedarın Adı-SoyadıHisse Miktarı Tam Pay 
1/4 Payın Karşılığı		İsabet Edecek m²
1İLKNUR ALIŞIK (T.C.-14........24)1035/41210010,35
2DAVUT AKSAÇ (T.C.-37.........40)7359/41210073,59
3FATMA AKPINAR (T.C.-36..........68)5519/41210055,19
4AHMET AKPINAR (T.C.-36...........96)4139/41210041,39
5ZELİHA AKPINAR (T.C.-29...........42)1035/41210010,35
6UFUK AKPINAR (T.C.-29...........06)1035/41210010,35
7MURAT AKPINAR (T.C.-29..........70)1035/41210010,35
8KAMİLAN SAKA (T.C.-38...........10)4906/41210049,06
9VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38...........58)76962/412100769,62
10NAZLI KAZAROĞLU (T.C.-11...........60)537/4121005,37
11ABDULLAH TEKİN (T.C.-YOK)402/4121004,02
12FATMA TAN (T.C.-31..............54)402/4121004,02
13FATMA AKPINAR (T.C.-36..........68)3220/41210032,20
14UFUK AKPINAR (T.C.-29..............06)604/4121006,04
15ABDULLAH TEKİN1207/41210012,07
16FATMA TAN1207/41210012,07
17YAVUZ AVAROĞLU (T.C.-17..............34)537/4121005,37
18GÜLTEN AKBAŞ (T.C.-27..........34)3220/41210032,20
19ELİF YILDIZ (T.C.-14.............54)604/4121006,04
20ESMA MARANGOZ (T.C.-39..........70)89/4121000,89
21ELVAN MARANGOZ (T.C.-39.............34)89/4121000,89
22MÜSLÜM MERT MARANGOZ (T.C.-39...........08)89/4121000,89
23NERMİN KIRANT (T.C.-36............90)358/4121003,58
24NİLGÜN CANDAN (T.C.-21..........90)358/4121003,58
25BİLGÜN İSKENDER (T.C.-65...........16)358/4121003,58
26ERKAL MARANGOZ (T.C.-39............76)358/4121003,58
27NERMİN MARANGOZ (T.C.-39.............96)89/4121000,89
28LEVENT MARANGOZ (T.C.-39.............14)134/4121001,34
29HAKAN MARANGOZ (T.C.-39.............52)134/4121001,34
30DOĞAN TÜRKCAN (T.C.-25...............08)715/4121007,15
31ŞÜKRAN TÜRKAN (T.C.-11..............26)715/4121007,15
32KAYHAN TÜRKCAN (T.C.-25.............62)715/4121007,15
33ABDULLAH ÖZKAN (T.C.-53...............6)1288/41210012,88
34ZEYNİRE BULUT (T.C.-41.............62)1288/41210012,88
35KAMİLAN SAKA (T.C.-38..............10)2146/41210021,46
36VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38........58)56471/412100564,72
37FİLİZ DURGUN (T.C.-47..........32)25689/412100256,90
38ABDULLAH (MUSTAFA OĞLU)1/41.030,25
39FATMA (MUSTAFA KIZI)1/41.030,25

Ait olacak şekilde, TMK 644. Maddesi uyarınca PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE,

 

 

B)Sakarya ili Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 224 Ada 2 Parselde kayıtlı 440,55 m² miktarlı bahçe vasıflı taşınmazın elbirliği mülkiyetinin;

 

SıraHissedarın Adı-SoyadıHisse Miktarı Tam Pay 
1/3 Payın Karşılığı		İsabet Edecek m²
1İLKNUR ALIŞIK (T.C.-14..............24)148/440551,48
2DAVUT AKSAÇ (T.C.-37...............40)1049/4405510,49
3FATMA AKPINAR (T.C.-36...........68)787/440557,87
4AHMET AKPINAR (T.C.-36...........96)590/440555,90
5ZELİHA AKPINAR (T.C.-29...........42)148/440551,48
6UFUK AKPINAR (T.C.-29..............06)148/440551,48
7MURAT AKPINAR (T.C.-29..............70)148/440551,48
8SALİH AKPINAR (T.C.-36..............22)590/440555,90
9KAMİLAN SAKA (T.C.-38..............10)559/440555,59
10EMİNE KORKMAZ (T.C.-15..............90)699/440556,99
11MERYEM DİLBAZ (T.C.-43.............22)699/440556,99
12AYŞE YILDIZ (T.C.-23.............76)699/440556,99
13MEHMET KARABULUT (T.C.-17..............46)699/440556,99
14VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38.............58)7723/4405577,22
15NAZLI KAZAROĞLU (T.C.-11..............60)76/440550,76
16FATMA TAN57/440550,57
17FATMA AKPINAR (T.C.-36.............68)459/440554,59
18UFUK AKPINAR (T.C.-29.............06)86/440550,86
19FATMA TAN172/440551,72
20YAVUZ AVAROĞLU (T.C.-17.............34)76/440550,76
21GÜLTEN AKBAŞ (T.C.-27..............34)459/440554,59
22ELİF YILDIZ (T.C.-14..............54)86/440550,86
23ESMA MARANGOZ (T.C.-39..........70)13/440550,13
24ELİF ERDOĞAN (T.C.-39..............88)13/440550,13
25ELVAN MARANGOZ (T.C.-39...........34)13/440550,13
26MÜSLÜM MERT MARANGOZ (T.C.-39..........08)13/440550,13
27NERMİN KIRANT (T.C.-36..............90)51/440550,51
28NİLGÜN CANDAN (T.C.-21..............90)51/440550,51
29BİLGÜN İSKENDER (T.C.-65.............16)51/440550,51
30ERKAL MARANGOZ (T.C.-39..............76)51/440550,51
31NERMİN MARANGOZ (T.C.-39...........96)13/440550,13
32LEVENT MARANGOZ (T.C.-39.............14)19/440550,19
33HAKAN MARANGOZ (T.C.-39..............52)19/440550,19
34DOĞAN TÜRKCAN (T.C.-25..............08)102/440551,02
35ŞÜKRAN TÜRKAN (T.C.-11.............26)102/440551,02
36KAYHAN TÜRKCAN (T.C.-25..............62)102/440551,02
37ABDULLAH ÖZKAN (T.C.-53.............26)184/440551,84
38ZEYNİRE BULUT (T.C.-41.............62)184/440551,84
39KAMİLAN SAKA (T.C.-38............10)245/440552,45
40VEYSEL MUSTAFA SAKA (T.C.-38...............58)8098/4405580,98
41FİLİZ DURGUN (T.C.-47.............32)3891/4405538,90
42ABDULLAH(MUSTAFA OĞLU)1/3146,85

Ait olacak şekilde, TMK 644. Maddesi uyarınca PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE,

2-Karar kesinleştikten sonra ilamın Karasu Tapu Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

3-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 269,85 TL harçtan daha önceden ödenen toplam 35,90 TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 233,95 TL harcın davalılardan müştereken müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 10.700,00 TL maktu vekalet ücretinin payları oranında paydaşlardan alınarak vekille temsil edilen davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan; 16,50 TL Başvuru Harcı, 35,90 TL Peşin/nisbi Harcı, 3.613,85 TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 3.666,25 TL'nin yargılama giderlerinin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki payları oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar tüm aramalara rağmen kendisine tebliğ yapılamayan Salih AKPINAR'a (Hakkı ve Fatma Oğlu, 01/01/1960 Karasu doğumlu, T.C368..........22) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/04/2026

#İlangovtr Basın no ILN02581900