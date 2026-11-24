Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karataş İlçe, OYMAKLI Mahalle/Köy, 123 Ada, 4 Parsel, Adana İli, Karataş İlçesi, Oymaklı Mahallesi, 123 Ada, 4 Parsel, Bağmısız Bölüm Niteliği Tarla, Toplam Yüzölçüm alanı 123.564,97 m2 olan taşınmazın 1/1 hissesi satışa konudur. Kıymet takdiri yapılan Oymaklı Mahallesi 123 ada 4 parsel sayılı taşınmazın teknik incelemesi neticesi; toprak özelliği olarak killi-tınlı bünyeli toprak yapısında, su tutma kapasitesi ve su geçirgenliği iyi, kaba tesviyeli, düze yakın hafif meyilli arazi yapısında, makinalı tarıma elverişli, derin toprak özelliğine sahip, her mevsim tarım iş makinaları ile ulaşımı mümkün, DSİ'ye ait sulama kanalından sulanabilir vasıfta, bölge ortalamasında verim alınabilir dikili ve mutlak tarım arazisi olduğu değerlendirilmiştir. Taşınmaz üzerinde bölgede yaygın olarak tarımı yapılan mısır, buğday, pamuk, soya, karpuz, kavun, biber, domates, yerfıstığı, narenciye bahçesi v.b. tarımsal ürünlerinin yetiştiriciliğinin yapılmasına uygun olduğu değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itibariyle kıymet takdiri yapılan taşınmazın batı tarafından yaklaşık 50 dekar'lık bir bölümü üzerinde yaklaşık 10-11 yaşlı kapama narenciye (limon) bahçesi olduğu, parselin geriye kalan doğu tarafının ise sürülü halde ekim hazırlığı yapılan tarla olduğu ve parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüş olup taşınmazın narenciye bahçesi olarak ve tarla ziraatı yapılarak tarımsal üretimde kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarına göre Adana İli, Karataş İlçesi, Oymaklı Mahallesi 123 ada 4 parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasıflı ve parselin tamamının 123.564,97 m² yüz ölçüme sahip olduğu, parselin tamamının 1/1 hisse olarak borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın mevkii olarak; Oymaklı Mahallesi yerleşim alanının kuzey doğu yönünde yaklaşık 0,75 km mesafede olduğu, taşınmazın çevresinde aktif tarım yapılan benzer özellikte tarım arazilerinin olduğu görülmüş olup taşınmaza her mevsim tarım iş makinaları ile ulaşımın mümkün olduğu ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ulaşım yönünden herhangi bir kısıtlayıcı unsur olmadığı değerlendirilmiştir. Adana İli, Karataş İlçesi, Oymaklı Mahallesi 123 ada 4 parsel sayılı taşınmazın imar planı ve yapı ruhsatının bulunmadığı belirtilmiştir. Taşınmazın kdv oranı tarla olması nedeniyle % 10 olarak tayin edilmiştir.

Adresi : Adana İli, Karataş İlçesi, Oymaklı Mah, 123 Ada 4 Parsel Karataş / ADANA

Yüzölçümü : 123.564,97 m2

Arsa Payı : Hisse:1/1 İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 70.826.205,15 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.