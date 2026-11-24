Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Adana İl, Karataş İlçe, YÜZBAŞI Mahalle/Köy, 127 Ada, 3 Parsel, Adana İli, Karataş İlçesi, Yüzbaşı Mahallesi, 127 Ada, 3 Parsel, Bağımsız Bölüm Niteliği Tarla, Toplam Yüzölçüm alanı 16.171,78 m2 olan taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa konudur.Kıymet takdiri yapılan Yüzbaşı Mahallesi 127 ada 3 parsel sayılı taşınmazın teknik incelemesi neticesi; toprak özelliği olarak killi-tınlı bünyeli toprak yapısında, su tutma kapasitesi ve su geçirgenliği iyi, kaba tesviyeli, düze yakın hafif meyilli arazi yapısında, makinalı tarıma elverişli, derin toprak özelliğine sahip, her mevsim tarım iş makinaları ile ulaşımı mümkün, DSİ'ye ait sulama kanalından sulanabilir vasıfta, bölge ortalamasında verim alınabilir mutlak tarım arazisi olduğu değerlendirilmiştir. Taşınmaz üzerinde bölgede yaygın olarak tarımı yapılan mısır, buğday, pamuk, soya, karpuz, kavun, biber, domates, yerfıstığı v.b. tarımsal ürünlerinin yetiştiriciliğinin yapılmasına uygun olduğu değerlendirilmiştir. Keşif tarihi itibariyle kıymet takdiri yapılan taşınmazın mısır ekili tarla olduğu ve parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüş olup taşınmazın tarla ziraatı yapılarak tarımsal üretimde kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarına göre Adana İli, Karataş İlçesi, Yüzbaşı Mahallesi 127 ada 3 parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasıflı ve parselin tamamının 16.171,78 m² yüz ölçüme sahip olduğu, parselin tamamının 1/1 hisse olarak borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın mevkii olarak; Yüzbaşı Mahallesi yerleşim alanının güneybatı yönünde yaklaşık 0,5 km mesafede olduğu, taşınmazın çevresinde aktif tarım yapılan benzer özellikte tarım arazilerinin olduğu görülmüş olup taşınmaza her mevsim tarım iş makinaları ile ulaşımın mümkün olduğu ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ulaşım yönünden herhangi bir kısıtlayıcı unsur olmadığı değerlendirilmiştir. Adana İli, Karataş İlçesi, Yüzbaşı Mahallesi 127 ada 3 parsel sayılı taşınmazın imar planı ve yapı ruhsatının bulunmadığı belirtilmiştir. Kdv oranı taşınmazın tarla olması nedeniyle %10 tayin edilmiştir. Yüzbaşı Mahallesi 127/3 Ada/Parselin 1/1 Hissesi; 16.171,78 m²*484,76 TL/m²= 7.839.432,07 TL olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Adana İli, Karataş İlçesi, Yüzbaşı Mah, 127 Ada 3 Parsel Karataş / ADANA

Yüzölçümü : 16.171,78 m2 Arsa Payı : Hisse : 1/1

İmar Durumu: Yok Kıymeti : 7.839.432,07 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:03

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 11:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.