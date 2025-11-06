T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, Bayram Oğul ile Davalılar Maliye Hazinesi ve Halefoğlu Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası kapsamında Kars Merkez Halefoğlu Köyünde yer alan Batısı Halefoğlu Köyü 133 ada 30 parsel-Doğusu 133 ada 53 parsel-Güneyi 133 Ada 52 ve 67 parsel ve Kuzeyi 133 ada 28 parsel olan tapulama harici taşınmazın; TMK'nın 713. Maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescile itiraz edenlerin; ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/127 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, süre içerisinde müracat edilmediği takdirde; yapılacak yargılama sonucunda taşınmazın davacı adına tescil edilebileceği hususu ilan olunur. 03/11/2025