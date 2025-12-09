T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacısı, Kemal Oğul ile Davalılar Maliye Hazinesi ve Halefoğlu Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası kapsamında Kars Merkez Halefoğlu Köyü tapulama harici yerin (Batısı Halefoğlu yolu 116 ada 1 parsel, doğusu 117 ada 27 parsel, Güneyi Halefoğlu Köyü göleti ve merası Kuzey 117 ada 27 parsel) taşınmazların; TMK'nın 713. Maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescile itiraz edenlerin; ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/79 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği süre içerisinde müracat edilmediği takdirde; yapılacak yargılama sonucunda taşınmazın davacılar adına tescil edilebileceği hususu ilan olunur. 18/09/2025