T.C. KARS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] :2024/2622

DAVACI :K.H.

SANIK :MESLUHAN MALAHİ, Tareke ve Hiyalbibi oğlu, 1978 afganistan doğumlu.

SANIK :MUHAMMED TEMİM AZİMİ, Muhammed Semih ve Nergiz oğlu, 2005 AFGANİSTAN doğumlu.

SUÇ :Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ :24/10/2024

SUÇ YERİ :KARS/MERKEZ

KARAR TARİHİ :11/02/2026

KARAR SONUCU : H.A.G.B.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Sanıklar MESLUHAN MALAHİ ve MUHAMMED TEMİM AZİMİ'nin üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunuişlediği tüm dosya kapsamına göre sabit görüldüğünden; sanıkların suçu işleyiş şekli ve suçu işlemesindeki sebep ve saikler ile suçun konusunun önem ve değeri dikkate alınaraksanıkların eylemlerine uyan TCK'nın 204/1. maddesi gereğince takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

2-Cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri sanıklar lehine takdiri indirim nedeni sayılarak sanıklara verilen ceza 5237 sayılı TCK nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanıkların NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

3-Sanıklar hakkında başkaca yasal arttım veya indirim nedenlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

4-Sanıkların kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak (24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ve 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle hakkında TCK'nın 53/1-2-3 madde ve fıkralarının UYGULANMASINA,

5-Sanıkların adli sicil kaydına göre engel bir kayıt olmaması, atılı eylemi nedeniyle basit hesaplanabilir mevcut bir zararın söz konusu olmaması dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda yeniden suç işlemeyecekleri hususunda kanaate varıldığından sanıklar hakkında hükmedilen ceza ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK’nun 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı kanunun 231. maddesinin 8. fıkrasına göre sanığın5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE tabi tutulmasına, sanığın dosya kapsamı ile anlaşılan şahsi ve sosyal durumu nazara alınarak bu süre içinde 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesinin 8. fıkrasıa-b-c bentlerinde bildirilen tedbirlerin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

5271 sayılı CMK’nun 231/10 maddesinde belirtildiği üzere sanıklar, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilmesine,

5271 sayılı CMK’nun 231/11 maddesinde belirtildiği üzere, sanıkların denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkemece hükmün açıklanmasına,

5271 sayılı CMK’nun 231/13. maddesi uyarınca kararın mahsus sisteme kaydedilmesine,

Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden TCK'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında verilen cezanın SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Sanıklar hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden sanıklar hakkında verilen cezanın TCK'nun 51. maddesi gereğince ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

7-Hüküm kesinleştiğinde sanıkların takip ve hükmün infazı için kararın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,

8-5320 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 16. maddesi dikkate alınarak kesinleşen karardan bir suretin soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine,

9-Kars Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1074 Emanet Eşya Defter Numaralı Kaydında KayıtlıBashır HAKIMZADEH isimli şahıs adına tanzim edilmiş W28000877 numaralı pasaport ile Alı ROSTAMI isimli şahıs adına tanzim edilmiş M59774811 numaralı pasaportların dosyada DELİL OLARAK SAKLANMALARINA,

10-Karar kesinleştiğinde yabancı uyruklu sanıklar hakkında TCK'nın 59/1. Maddesi gereği durumunun İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİNE,

11-Bu dava nedeniyle yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Dair; hükmün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren İKİ HAFTA içerisinde; mahkememize ya da bulundukları yer Asliye Ceza Mahkemesine yazılı dilekçe vererek ya da mahkeme katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle veya sanığın hükümlü/tutuklu olarak bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere ve süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde verilen kararın kesinleşeceği de ihtar edilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/02/2026