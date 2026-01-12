T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizden Kars ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mah./Köyü, Cilt;4, Hane No:204 ile nüfusa kayıtlı, Mehmet Hasan ve Efruz'dan olma, 01/07/1916 doğumlu, 15311454374 T.C. numaralı LALA TONBUL hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur.

15311454374 T.C. numaralı LALA TONBUL'un hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle Türk Medeni Kanunu’nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği ilan olunur.17.12.2025