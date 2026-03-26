T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar GÜLÜMSER NEROĞLU, HAYATİ NEROĞLU, NİHAT NEROĞLU, OLGAY NEROĞLU, ORHAN HASTURAN, SELVİ NEROĞLU, ŞENGÜL KILIÇ, TÜLİN ENE, YALÇIN HASTURAN vekili Av. Eylem Othan tarafından Kars ili Merkez ilçesi Karacaören köyünde bulunan taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi için dava açmış olup davanın duruşması 09/06/2026 günü saat 10:00'ya bırakılmış, davalı Rıza ve İnci'den olma 26/05/1959 doğumlu YÜKSEL AKKUŞTUR'un yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalıya '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.