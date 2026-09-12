T.C. KARŞIYAKA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi 27017 ada 4 parsel sayılı taşınmaz için,

1.Artırma:

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2027 - 14:01

2.Artırma :

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:01

günü olarak belirlenmiş, ancak hissedarlardan Simizar Güntay (Tahir kızı , T.C.262******96)'ın yurt dışında ki adresine yapılan bildirimlerin ve tebligatların adreste oturmaması nedeniyle iade edilmiş, satış ilanı kendisine tebliğ edilememiştir. Adres sorgulamasında anılan adresin adres kayıt sistemindeki adresi olduğu görülmektedir. İşbu ilanın yayımı tarihinden 7 gün sonra ilanın Simizar Güntay'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.