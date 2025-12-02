T.C. KARŞIYAKA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: XİULİ HE

Davacı SEMİH DİKDUR tarafından Davalı XİULİ HE aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı XİULİ HE (Çin Halk Cumhuriyeti Vatandaşı)'nın tüm aramalarına rağmen tebligata yarar açık adresi bulunamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Ön İnceleme Duruşmasının 17/02/2026 günü saat 09:10'da yapılacağı,

"HMK 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterip henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/12/2025