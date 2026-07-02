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T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
29.06.2026
Sayı : 2025/137 Esas
Konu : ilanen
İLAN
Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İZMİR DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilecek Mihriban Onart (TC: 45373356286) hakkında bilgisi bulunan kimselerin mahkememize bilgi vermeleri hususu ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02501562