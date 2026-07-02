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T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

03-07-2026 00.00
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T.C. KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

29.06.2026

Sayı : 2025/137 Esas

Konu : ilanen

 

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İZMİR DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilecek Mihriban Onart (TC: 45373356286) hakkında bilgisi bulunan kimselerin mahkememize bilgi vermeleri hususu ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02501562