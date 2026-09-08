T.C. KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Şırnak ili Güçlükonak ilçesi Kırkağaç mah/köy nüfusuna kayıtlı Ömer ve Talia oğlu 04/04/2004 Cizre doğumlu MEHMET TEKİN hakkında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

TCK 158/1-f-son, 62, 52/2-4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis 14.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verilmiş olup,

Sanığın yakalama kararı ile alınan savunmasında beyan ettiği adresine karar tebliği için tebligat çıkarıldığı, tebligatın bila döndüğü, adres araştırması için yazı yazıldığı, iş bu yazıya şahsın bulunamadığı, telefonla arandığında ulaşılamadığı şeklinde cevap verildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,

İlanen duyurulur.07/09/2026