T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, GÖKTEN GÖK ile Davalılar, ALİ NAKİ ZORLUOĞLU ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizde mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda" Dava konusu İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi 22280 ada 4 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 5 metre bahçe mesafeli, bitişik nizam 2 kat imarlı olan dava konusu parselin imar durumu, kullanım şekli, yüzölçümü, paydaş sayısı ve hisse oranları gibi etkenler birlikte değerlendirildiğinde hissedarlar arasında mevcut haliyle ivaz ilavesi ile dahi AYNEN TAKSİMİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI, bu nedenle taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesi gerekeceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazların toplam değeri dava tarihi (29/09/2021) itibariyle 3.640.000,00 TL olarak hesaplanmıştır." şeklinde alınan raporun davalı ALİ NAKİ ZORLUOĞLU 'nun tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkemece adı geçen davalıya bilirkişi raporu İLANEN TEBLİĞ olunur.