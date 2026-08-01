T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu İzmir ili Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu mahallesi 9269 ada 7 parselde kayıtlı 2 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz ve İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mah. 1123 parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazlar hissedarlarından Mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Sabahattin ve Fatma dan olma 28/09/1955 doğumlu MAKBULE BAĞER'in tebligata sarih açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/11/2026 günü saat: 10:10'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nun 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.