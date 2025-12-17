T.C. KARŞIYAKA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce muris Ferihan Seyhan tarafından tanzim ettirilen İstanbul 1. Noterliği 01/10/1983 tarih, 18364 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname ve İzmir 5. Noterliği 30/04/2007 tarih, 06450 yevmiye numaralı vasiyetname mirasçı Fahrettin Dabak'ın tebligata yarar adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından vasiyetnameler ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 01/04/2026 günü saat: 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu vasiyetnamelerin ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.