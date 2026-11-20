İzmir ili Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu mah 9089 ada 4 parsel de kayıtlı 1 Kat 3 nolu bağımsız bölüm için, 1.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:32--Bitiş Tarih ve Saati: 28/12/2026 - 13:32, 2.Artırma :Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:32--Bitiş Tarih ve Saati: 28/01/2027 - 13:32 günü olarak belirlenmiş, ancak hissedarlardan Elif Zeynep Arduç'un (Mehmet kızı, T.C.349******606) kıymet takdiri raporunun tebliğ edildiği yurt dışı adresinden taşınmış olması, yeni adresinin bulunmaması ve yeni ikametgah adresini de dosyaya bildirmemesi nedeniyle satış ilanı kendisine tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden 7 gün sonra ilanın Elif Zeynep Arduç'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.