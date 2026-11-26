99851615532 TC kimlik numaralı RAMİ RABADA hakkında Karşıyaka İnfaz Hakimliğinin 04/02/2026 tarih 2026/835 Dosya 2026/823 Karar sayılı kararı ile,

İstanbul Anadolu 2. İnfaz Hakimliğinin 2026/664 esas 2026 /610 karar sayılı ilamı ile yükümlü RAMİ RABADA hakkında verilen kalan cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak sureti ile infazına dair KARARIN GERİ ALINMASINA,

2-YÜKÜMLÜNÜN ŞARTLA TAHLİYE TARİHİNE KADAR OLAN CEZASININ İNFAZI İÇİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE, karar verilmiş olup,

Sanığın bilinen en son adresi olan Eren Caddesi Pınar Mahalle Sokak Dış Kapı No:2 Sarıyer İSTANBUL adresine çıkarılan tebliğ evrakının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin bulunmadığı, kayıtlı bulunan tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da sanığın ikamet adresine ulaşılamadığı, göç idaresi ile yapılan yazışmadan da bir sonuç alınamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile itiraz yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği İlanen duyurulur. 25/11/2026