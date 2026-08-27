T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tapuda malik bilgisi Mevlüt Tarım olarak kayıtlı Antalya İli, Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi, 130 ada 86 parsel sayılı Dava konusu taşınmazın 71,13 m²'lik kısmının davalıya ait olan tapusunun iptali ile bedelinin tespiti ve davacı idare adına tesciline karar verilmesi için mahkememizin iş bu 2026/154 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 26.08.2026