T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

15-12-2025 00.00

ESAS NO: 2025/448 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Akçataş Köyü

ADA NO: 137

PARSEL NO: 2

YÜZÖLÇÜMÜ: 466,259 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: S.S.Akçataş Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

 

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/448 Esas sayısında dava açılmıştır.

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.12.2025

#İlangovtr Basın no ILN02358481