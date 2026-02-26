Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

27-02-2026 00.00

ESAS NO: 2025/346 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü

ADA NO: 101

PARSEL NO : 43

YÜZÖLÇÜMÜ : 230,7m2'lik irtifak alanı ve 3,11 m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-KAMİL PARLAKAY-53143212854

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/346 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026

#İlangovtr Basın no ILN02410162