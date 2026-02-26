T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Afşar Köyü

ADA NO: 160

PARSEL NO: 7

YÜZÖLÇÜMÜ: 585,0m2'lik irtifak alanı ve 8,89m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- İRFAN SEZER-54181178218 -

2- SAFİYE ÇAKIR-11168616088 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/374 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026