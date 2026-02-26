T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/378 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Haydarlar Köyü
ADA NO: 134
PARSEL NO: 4
YÜZÖLÇÜMÜ: 226,9m2'lik irtifak alanı ve 10,24m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-ŞAHİN KOLCU-21188278074 -
2- YILMAZ KOLCU-21194277856 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/378 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026