T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü

ADA NO: 108

PARSEL NO: 31

YÜZÖLÇÜMÜ: 372,5m2'lik irtifak alanı ve 9,05m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- EKREM KOCA-52876221744 -

2- HACER BUZACI-16130450066 -

3- YAŞAR KOCA-13121546890 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/351 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026