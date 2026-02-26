T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/351 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü
ADA NO: 108
PARSEL NO: 31
YÜZÖLÇÜMÜ: 372,5m2'lik irtifak alanı ve 9,05m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- EKREM KOCA-52876221744 -
2- HACER BUZACI-16130450066 -
3- YAŞAR KOCA-13121546890 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/351 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026