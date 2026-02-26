T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü

ADA NO: 108

PARSEL NO: 28

YÜZÖLÇÜMÜ: 35,1m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HÜSEYİN KAVAK-53584198182 -

DAVALILAR : 2- HASAN KAVAK-53596197746 -

3- MÜRÜVVET KAVAK-53587198028 -

4- TÜRKAN AYDOĞAN-53581198246 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/352 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026