T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/352 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü
ADA NO: 108
PARSEL NO: 28
YÜZÖLÇÜMÜ: 35,1m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HÜSEYİN KAVAK-53584198182 -
DAVALILAR : 2- HASAN KAVAK-53596197746 -
3- MÜRÜVVET KAVAK-53587198028 -
4- TÜRKAN AYDOĞAN-53581198246 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/352 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.02.2026