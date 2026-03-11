T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/79 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 121
PARSEL NO : 62
YÜZÖLÇÜMÜ : 52,59 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1- LÜTFİYE KARABACAKOĞLU-39379675380 - Emirli Köyü Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
2- MEHMET KARABACAKOĞLU-39376675444 - Aktekke Mah. Safalan Cad. No:11 İç Kapı No:9 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
3- NUMAN KARABACAKOĞLU-39373675508 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:5 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
4- SABRİ KAYMAKCIOĞLU-40609634350 - Emirli Mevkıı No:60 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/79 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026