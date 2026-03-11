T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO : 121

PARSEL NO : 62

YÜZÖLÇÜMÜ : 52,59 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- LÜTFİYE KARABACAKOĞLU-39379675380 - Emirli Köyü Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

2- MEHMET KARABACAKOĞLU-39376675444 - Aktekke Mah. Safalan Cad. No:11 İç Kapı No:9 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

3- NUMAN KARABACAKOĞLU-39373675508 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:5 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

4- SABRİ KAYMAKCIOĞLU-40609634350 - Emirli Mevkıı No:60 Emirli Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/79 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026