T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO : 130

PARSEL NO : 161

YÜZÖLÇÜMÜ : 476,84 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- AHMET CİNOĞLU-37936723482 - Mehmet Akif Ersoy Mah. Arnavutoglu Cad. Park Mavı No: 66 İç Kapı No: 19 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

2- HÜSEYİN CİNOĞLU-37933723546 - Mehmet Akif Ersoy Mah. Arnavutoglu Cad. No:66 İç Kapı No:12 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

3- MURAT CİNOĞLU-37939723328 - Mehmet Akif Ersoy Mah. Arnavutoglu Cad. Park Mavı No: 66 İç Kapı No: 20 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

4- MUZAFFER CİNOĞLU-37924723838 - Karaköy Mah. 144. Sk. Korutepe Konutları 2.Etap C-Blok No: 11C İç Kapı No: 1 Bartın Merkez/ BARTIN

5- ŞİRİN ERCAN-37921723992 - Atatürk Mah. 850 Sk. No: 13 İç Kapı No: 2 Bornova/ İZMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/84 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026