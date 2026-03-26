Resmi İlanlar

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

27-03-2026 00.00

ESAS NO : 2025/302 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Geyikli Köyü

ADA NO : 123

PARSEL NO : 14

YÜZÖLÇÜMÜ : 1020,93'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : REMZİ CİVEKOĞLU-45016487308

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/302 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.12.2025

#İlangovtr Basın no ILN02431278