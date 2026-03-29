T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

30-03-2026 00.00

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/338 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Sevindik Köyü

ADA NO: 101

PARSEL NO: 25

YÜZÖLÇÜMÜ : 237,9m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HAKKI BOSTAN-53323206802

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/338 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026

