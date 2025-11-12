T.C. KASTAMONU 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SANIK: Hüseyin TEKİRDAĞ, Mehmet ve Muradiye oğlu, 05/07/1982 doğumlu,

Bursa İli Karacabey İlçesi Canbalı nüfusuna kayıtlı.

TC Kimlik No: 18262676390

SUÇ : Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının

çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi

suretiyle dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 12/04/2023

KARAR NİTELİĞİ: Mahkumiyet (1 YIL 8 AY HAPİS ve 8.240,00TL ADLİ PARA cezası)

KANUN MADDESİ: TCK 158/1-l-son

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Hüseyin TEKİRDAĞ'ın adresinin yetersiz olması, mernis adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilememesinden dolayı (sanık hakkında 2 aktif yakalama kaydı bulunmaktadır) ''Gerekçeli Karar'' tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması ve bu tutanakla tespit edilen beyan ile imzalı Hâkim tarafından onaylanması suretiyle, 5271 sayılı CMK'nin 272/1 maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun Yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 04/11/2025