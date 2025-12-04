Resmi İlanlar
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/352 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ İBİŞLER KÖYÜ
ADA NO: 142
PARSEL NO: 11
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 2248.83
MALİKİN ADI VE SOYADI: İSMAİL EROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/352 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.12.2025