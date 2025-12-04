T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ İBİŞLER KÖYÜ

ADA NO: 142

PARSEL NO: 11

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 2248.83

MALİKİN ADI VE SOYADI: İSMAİL EROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/352 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.12.2025