T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/54 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO: 129
PARSEL NO: 1
YÜZÖLÇÜMÜ: 727.07 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayfer UZUNMUSTAFAOĞLU (ÇAKMAK), Aysel UZUNMUSTAFAOĞLU, Nahit UZUNMUSTAFAOĞLU, Şefika UZUNMUSTAFAOĞLU, Songül UZUNMUSTAFAOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/54 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026