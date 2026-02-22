T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü

ADA NO: 129

PARSEL NO: 1

YÜZÖLÇÜMÜ: 727.07 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayfer UZUNMUSTAFAOĞLU (ÇAKMAK), Aysel UZUNMUSTAFAOĞLU, Nahit UZUNMUSTAFAOĞLU, Şefika UZUNMUSTAFAOĞLU, Songül UZUNMUSTAFAOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/54 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026